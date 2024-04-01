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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Юная дзюдоистка из Нижнего Тагил завоевала медаль в Новосибирске

Анастасия Созонова: бронзовый триумф тагильчанки на всероссийском турнире

1 апреля 2024, 10:31
Фото: из архива СШОР «Уралец»

Юная дзюдоистка из Нижнего Тагил завоевала медаль в Новосибирске

30 марта в Новосибирске прошел всероссийский турнир по дзюдо на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы», где юные таланты со всей России собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу духа.

В весовой категории до 44 кг бронзовую медаль завоевала Анастасия Созонова. Несмотря на то, что в первой схватке она уступила будущей победительнице соревнований, Анастасия не сдалась и продолжила борьбу. Она одержала победу в утешительной встрече и в итоге завоевала бронзовую награду. Тренируется юная спортсменка у Марии Паутовой.

В числе участников кроме Анастасии были еще 2 дзюдоиста из Нижнего Тагила из Спортивной школы олимпийского резерва «Уралец», которые сумели пробиться в малый финал и сразиться за бронзовые награды.

Однако, несмотря на их усилия, Константин Скороходов (в/к до 55 кг) и Тимофей Шильников (в/к до 81 кг) не смогли достичь желаемую победу.

Анастасия СозоноваАнастасия Созонова
Анастасия Созонова
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