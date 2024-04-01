Анастасия Созонова: бронзовый триумф тагильчанки на всероссийском турнире

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В весовой категории до 44 кг бронзовую медаль завоевала Анастасия Созонова. Несмотря на то, что в первой схватке она уступила будущей победительнице соревнований, Анастасия не сдалась и продолжила борьбу. Она одержала победу в утешительной встрече и в итоге завоевала бронзовую награду. Тренируется юная спортсменка у Марии Паутовой.
В числе участников кроме Анастасии были еще 2 дзюдоиста из Нижнего Тагила из Спортивной школы олимпийского резерва «Уралец», которые сумели пробиться в малый финал и сразиться за бронзовые награды.
Однако, несмотря на их усилия, Константин Скороходов (в/к до 55 кг) и Тимофей Шильников (в/к до 81 кг) не смогли достичь желаемую победу.