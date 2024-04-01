Анастасия Созонова: бронзовый триумф тагильчанки на всероссийском турнире

В весовой категории до 44 кг бронзовую медаль завоевала Анастасия Созонова. Несмотря на то, что в первой схватке она уступила будущей победительнице соревнований, Анастасия не сдалась и продолжила борьбу. Она одержала победу в утешительной встрече и в итоге завоевала бронзовую награду. Тренируется юная спортсменка у Марии Паутовой.