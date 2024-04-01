Бренд-шеф Мосева: в диету долгожителя входят капуста, смородина и горох

Овощи и фрукты играют особую роль в поддержании здоровья. Некоторые из них, такие как шпинат, капуста и брокколи, содержат витамин К и фолиевую кислоту, которые помогают сохранить здоровье костей и сердца. Черная смородина, слива и вишня богаты антоцианами, которые защищают клетки и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Цитрусовые также полезны, но следует ограничивать их потребление из-за высокого содержания фруктозы и кислоты.