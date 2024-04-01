Бренд-шеф Мосева: в диету долгожителя входят капуста, смородина и горох

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Такое питание обеспечивает организм необходимыми витаминами, минералами, белками, жирами и углеводами. Недостаток питательных веществ может привести к различным заболеваниям, таким как ослабление иммунитета, проблемы с пищеварением, анемия, артрит и остеопороз, пишут «Известия».
Овощи и фрукты играют особую роль в поддержании здоровья. Некоторые из них, такие как шпинат, капуста и брокколи, содержат витамин К и фолиевую кислоту, которые помогают сохранить здоровье костей и сердца. Черная смородина, слива и вишня богаты антоцианами, которые защищают клетки и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Цитрусовые также полезны, но следует ограничивать их потребление из-за высокого содержания фруктозы и кислоты.
Бобовые, такие как горох, фасоль, чечевица и нут, являются отличными источниками белка, железа, кальция, цинка, клетчатки и незаменимых аминокислот. Они помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшить работу печени.
Здоровые жиры, особенно ненасыщенные жирные кислоты, необходимы для поддержания здоровья мозга, нервной системы и сердца. Их источниками являются орехи, авокадо, красная рыба и оливковое масло. Витамины А, D, E и К, содержащиеся в этих продуктах, играют важную роль в обмене веществ и обновлении клеток, а также влияют на состояние кожи, ногтей и волос.
Важно следить за качеством и количеством потребляемых продуктов. Рекомендуется ограничивать потребление жирных молочных продуктов, жареной пищи, фастфуда и полуфабрикатов из-за содержания трансжиров, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению. Для замены сладостей можно использовать более полезные альтернативы, такие как мед, сухофрукты, фруктовая пастила и орехи. Рекомендуется контролировать потребление соли и использовать специи, травы, лимонный сок, уксус или горчицу для добавления насыщенности вкуса.
Помимо правильного питания, необходимо пить достаточное количество воды, так как она является основным компонентом клеток организма, помогает очищению организма, активизации обмена веществ и предотвращает преждевременное старение. Рекомендуется употреблять 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела.