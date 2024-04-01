Директор СМАКа в Свердловской области прокомментировал иск к владельцу завода

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:52
У Юревича потребовали отдать его дело, в том числе и СМАК. По словам руководителя завода, предприятие работает так же, как и прежде, пишет Е1.
Напомним, в феврале 2024 года в свердловский суд поступило заявление от Туринского хлебокомбината о том, чтобы завод признали банкротом. Размер долга предприятия в настоящий момент составляет 107 миллионов рублей.
Кроме того, на комбинат подал иск хлебокомбинат Режа. Предприятие намерено отсудить 1,9 миллиона долга по аренде нежилого помещения.