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Директор СМАКа в Свердловской области прокомментировал иск к владельцу завода

Директор СМАКа в Свердловской области прокомментировал иск к владельцу завода

1 апреля 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
Директор хлебокомбината СМАК в Свердловской области прокомментировал ситуацию с иском генпрокуратуры к владельцу предприятия — бывшему главе Челябинской области Михаилу Юревичу.

У Юревича потребовали отдать его дело, в том числе и СМАК. По словам руководителя завода, предприятие работает так же, как и прежде, пишет Е1.

Напомним, в феврале 2024 года в свердловский суд поступило заявление от Туринского хлебокомбината о том, чтобы завод признали банкротом. Размер долга предприятия в настоящий момент составляет 107 миллионов рублей.

Кроме того, на комбинат подал иск хлебокомбинат Режа. Предприятие намерено отсудить 1,9 миллиона долга по аренде нежилого помещения.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Завод#Банкротство#Иск#Директор#Заявление#Предприятие#Генпрокуратура#Хлебокомбинат#Михаил Юревич#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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