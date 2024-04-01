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Два автомобиля в Екатеринбурге врезались в трамвай

Два автомобиля в Екатеринбурге врезались в трамвай

1 апреля 2024, 07:12
Фото: Е1
Два автомобиля, столкнувшись друг с другом, въехали в трамвай в Екатеринбурге. Инцидент произошел на перекрестке улиц Шефская — Энтузиастов 31 марта 2024 года.

Водитель легковой машины ехал по перекрестку, когда в него врезался другой водитель. После этого оба транспортных средства влетели в трамвай, который проезжал мимо, пишет Е1.

Обстоятельства и причины случившейся аварии в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о том, есть ли пострадавшие.

Напомним, 28 марта 2024 года на трассе Серов — Ивдель автомобиль Volkswagen врезался в автобус с пассажирами. В ДТП получили повреждения пассажир и водитель машины.

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#Происшествия#ДТП#Дорога#Водители#ЧП#Трамвай#Перекресток#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Авария#Проезжая часть#Инцидент
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