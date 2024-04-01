Два автомобиля в Екатеринбурге врезались в трамвай

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Водитель легковой машины ехал по перекрестку, когда в него врезался другой водитель. После этого оба транспортных средства влетели в трамвай, который проезжал мимо, пишет Е1.
Обстоятельства и причины случившейся аварии в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о том, есть ли пострадавшие.
Напомним, 28 марта 2024 года на трассе Серов — Ивдель автомобиль Volkswagen врезался в автобус с пассажирами. В ДТП получили повреждения пассажир и водитель машины.