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Две нетрезвые девушки в Екатеринбурге устроили драку на улице

Две нетрезвые девушки в Екатеринбурге устроили драку на улице

1 апреля 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошла потасовка между двумя нетрезвыми девушками. Конфликт произошел 31 марта 2024 года.

Одна из них таскала за волосы другую. Неподалеку от них стояли молодые люди и наблюдали за происходящим, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Безумный Екатеринбург»

Очевидцы вызвали полицию. Однако, когда сотрудники ведомства приехали на вызов, компания уже скрылась. С заявлением в полицию обращений по данному инциденту не было, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 21 марта 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая драка между подростками. Известно, что один из них отправил другого в нокаут. В полицию обращений не было.

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