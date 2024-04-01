Две нетрезвые девушки в Екатеринбурге устроили драку на улице

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Одна из них таскала за волосы другую. Неподалеку от них стояли молодые люди и наблюдали за происходящим, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Очевидцы вызвали полицию. Однако, когда сотрудники ведомства приехали на вызов, компания уже скрылась. С заявлением в полицию обращений по данному инциденту не было, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 21 марта 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая драка между подростками. Известно, что один из них отправил другого в нокаут. В полицию обращений не было.