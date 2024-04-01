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Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Эксперт: В России грядет подорожание проезда, ЖКУ и ряда государственных услуг

1 апреля 2024, 17:31
В ближайшее время в России возрастут цены на коммунальные услуги и другие государственные услуги. Об этом сообщает Ольга Тарасова, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, уровень инфляции в стране остается высоким: 7,7%. Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что причина здесь не только в денежной политике, но и в растущем спросе, когда предложение не успевает за повышенными потребностями. На фоне этого на рынке автомобилей наблюдаются противоречивые цены, отметила Тарасова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«С одной стороны, цены постоянно растут — примерно на 2-3% каждый квартал. Важную роль играет распространение утильсбора на автомобили, ввозимые по системе параллельного импорта. С другой стороны, потребитель начинает уставать от продукции неясного качества, особенно из Китая», — рассказала экономист.

Также растут цены на железнодорожные и авиабилеты. На ряд направлений повышение составляет 35% и более. Цена на бензин тоже растет. Это связано с повышением акцизной ставки, уточняет эксперт.

«Цена на техосмотр также растет. Здесь решение принимают власти регионов, но, по оценкам экспертов, средний рост стоимости этой услуги составит около 12%», — отметила Тарасова.

Также будет дорожать выдача биометрического загранпаспорта.

«Сборы с 1 июля увеличатся с пяти до шести тысяч рублей. С 1 июля также возрастут цены на коммунальные услуги. Здесь решение принимают регионы, но уже ясно, что в среднем цены возрастут не менее чем на 10%», — уточняет эксперт.

Однако не стоит ожидать существенного роста цен на квартиры и апартаменты, добавила Тарасова.

«Высокая ключевая ставка, „высокая база“ декабря и января, когда многие пытались приобрести недвижимость на прежних условиях — все это влияет на отсутствие существенных изменений цен», — заключила преподаватель.

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