Эксперт: В России грядет подорожание проезда, ЖКУ и ряда государственных услуг

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
По ее словам, уровень инфляции в стране остается высоким: 7,7%. Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что причина здесь не только в денежной политике, но и в растущем спросе, когда предложение не успевает за повышенными потребностями. На фоне этого на рынке автомобилей наблюдаются противоречивые цены, отметила Тарасова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
«С одной стороны, цены постоянно растут — примерно на 2-3% каждый квартал. Важную роль играет распространение утильсбора на автомобили, ввозимые по системе параллельного импорта. С другой стороны, потребитель начинает уставать от продукции неясного качества, особенно из Китая», — рассказала экономист.
Также растут цены на железнодорожные и авиабилеты. На ряд направлений повышение составляет 35% и более. Цена на бензин тоже растет. Это связано с повышением акцизной ставки, уточняет эксперт.
«Цена на техосмотр также растет. Здесь решение принимают власти регионов, но, по оценкам экспертов, средний рост стоимости этой услуги составит около 12%», — отметила Тарасова.
Также будет дорожать выдача биометрического загранпаспорта.
«Сборы с 1 июля увеличатся с пяти до шести тысяч рублей. С 1 июля также возрастут цены на коммунальные услуги. Здесь решение принимают регионы, но уже ясно, что в среднем цены возрастут не менее чем на 10%», — уточняет эксперт.
Однако не стоит ожидать существенного роста цен на квартиры и апартаменты, добавила Тарасова.
«Высокая ключевая ставка, „высокая база“ декабря и января, когда многие пытались приобрести недвижимость на прежних условиях — все это влияет на отсутствие существенных изменений цен», — заключила преподаватель.