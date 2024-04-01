Эксперт: В России грядет подорожание проезда, ЖКУ и ряда государственных услуг

По ее словам, уровень инфляции в стране остается высоким: 7,7%. Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что причина здесь не только в денежной политике, но и в растущем спросе, когда предложение не успевает за повышенными потребностями. На фоне этого на рынке автомобилей наблюдаются противоречивые цены, отметила Тарасова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».