Гериатр Ткачева: Смех помогает лучше запомнить информацию

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По словам эксперта, смех способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшает запоминание информации и продлевает жизнь, пишут «Известия».
Исследования показывают, что люди, которые часто смеются, имеют более здоровое сердце и сосуды, а также дольше живут. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у тех, кто смеется более одного раза в неделю, ниже, чем у тех, кто смеется реже, один раз в месяц или реже.
Смех не только эмоциональная реакция, но и влияет на различные процессы в головном мозге, включая болевую и иммунную системы. Например, просмотр комедий повышает порог боли, уменьшая ее интенсивность. Во время смеха вырабатывается определенные нейромедиаторы, которые снижают выраженность боли и вызывают чувство радости. Кроме того, смех стимулирует рост клеток иммунной системы, которые производят антитела и улучшают защиту организма от инфекций.
Также смех помогает лучше запоминать информацию, поскольку эмоционально окрашенная информация лучше сохраняется в памяти. Лимбическая система, ответственная за эмоциональную реакцию в виде смеха, связана с гиппокампом, участком мозга, отвечающим за формирование памяти.
Смех также может быть использован как часть общеукрепляющих упражнений, особенно для тех, кому трудно выполнять обычные физические нагрузки. Во время смеха активизируется дыхание и усиливается кровообращение во всех органах. Таким образом, смех может стать полезным компонентом физической активности.