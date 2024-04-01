Гериатр Ткачева: Смех помогает лучше запомнить информацию

Исследования показывают, что люди, которые часто смеются, имеют более здоровое сердце и сосуды, а также дольше живут. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у тех, кто смеется более одного раза в неделю, ниже, чем у тех, кто смеется реже, один раз в месяц или реже.