Итоги гонки инвесторов: доллар в России побеждает недвижимость

Дело в том, что в 2013 году доллар был по 31,5 рублей в среднем. Максимум доллара тогда составлял 33 рубля. То есть один квадратный метр в России 10 лет назад стоил около 1590 долларов. Получается, что соотношение стоимости квадратного метра в 2013 и 2023 году составляет 0,66. Эксперт уточнил, что в стране за 10 лет сильно подешевело жилье. Примерно в 1,5 раза по стране.