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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В России вложение в доллар побеждает недвижимость

Итоги гонки инвесторов: доллар в России побеждает недвижимость

1 апреля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney

В России вложение в доллар побеждает недвижимость

В России некоторые аналитики советуют вкладывать деньги в недвижимость. Однако пользуется популярностью и вложение средств в валюту, это может быть даже выгоднее.

«Новые известия» сравнили, сколько заработали граждане, которые вложили средства в недвижимое имущество, а также те, кто копили средства в долларах, за последние 10 лет. Помогал в этом журналистам академик РАН Абел Аганбегян.

В 2013 году квадратный метр стоил около 50 тысяч рублей, это данные Росстата. А уже в 2023 году россияне платили в среднем по стране 89 тысяч за один «квадрат».

В итоге рублевая доходность недвижимости за десятилетку выглядит серьезно. Однако когда те же цифры пересчитываются не в рублях, а в долларах, такой пассивный заработок падает в глазах инвесторов.

Дело в том, что в 2013 году доллар был по 31,5 рублей в среднем. Максимум доллара тогда составлял 33 рубля. То есть один квадратный метр в России 10 лет назад стоил около 1590 долларов. Получается, что соотношение стоимости квадратного метра в 2013 и 2023 году составляет 0,66. Эксперт уточнил, что в стране за 10 лет сильно подешевело жилье. Примерно в 1,5 раза по стране.

Получается, что инвесторы, которые хотели в будущем продать эти квартиры и заработать на этом, потеряют 500 долларов (около 47 тысяч рублей) за каждый «квадрат».

Выходит, что больше тех, кто купил недвижимость, разбогатели те, кто вложил рубли в долларовые заначки. Недавно доллар стал дороже 90 рублей. Все те, кто сделал вклады в долларах, за 10 лет утроили свои сбережения в перерасчете на рубли.

Поэтому, размышляя, что выгоднее — купить квартиру или вложить деньги в доллар, эксперт сделал вывод, что выгоднее вложиться в валюту.

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#Экономика#Россия#Жилье#Валюта#Инвестиции#Квадратный метр#Недвижимость#Подорожание#Доллар#Рубль#Экономика России#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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