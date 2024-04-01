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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Психолог рассказал, как пожилым людям бороться с одиночеством

Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте. Топ-5 советов психолога

1 апреля 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

Психолог рассказал, как пожилым людям бороться с одиночеством

Так бывает, что человек по тем или иным причинам остается одинок. Дети выросли, партнера нет, а выход на пенсию не приносит ожидаемого удовлетворения. Что делать одиноким пожилым людям? Как бороться с одиночеством в этом возрасте — узнал TagilCity.ru.

Действительно, чувство одиночества после выхода на пенсию может застать врасплох. Нет больше компании коллег, близкие и друзья могут уходить из жизни, дети выросли, внуки далеко, здоровья и энергии может не хватать на хобби, которые раньше увлекали. По мнению психолога Лизы Котельниковой, есть способы, которые помогут после выхода на пенсию продолжать наслаждаться жизнью, а не отдаваться поглощающей тоске одиночества.

1. Пенсия — время для себя

Психолог убеждена, что воспринимать пенсионный период нужно как время заботы о себе, о своем здоровье и отдыхе.

Вспомните, как в 40-50 лет вы мечтали о выходе на пенсию, — говорит Лиза Котельникова в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.

2. Время для воплощения мечты

В пожилом возрасте самое время вспомнить, о чем вы мечтали, но еще не сделали. И здесь можно смотреть не только глобально. Хорошо, если это будут путешествия, но непрочитанные книги, непросмотренные фильмы — тоже часть плана.

Составьте список и просите родственников помочь вам в осуществлении планов, — рекомендует психолог.

3. Самое время для освоения современных технологий

Современные технологии не стоят на месте и идти с ними в ногу можно и нужно. Во-первых это будет стимулировать нейронные связи. Во-вторых, поможет окружить себя единомышленниками.

Курсы мобильной фотографии, курсы владения смартфоном, есть даже курсы программирования для пенсионеров, — говорит психолог.

4. Рукоделие для мелкой моторики

Творчество, рукоделие, садоводство! Мелкая моторика будет стимулировать нервную систему, а создание предметов искусства или интерьера может стать предметом для гордости и, возможно, дополнительного заработка. Клубы интересов могут помочь найти компанию и новых знакомых.

5. Дисциплина решает

Крайне важно продолжать совершать регулярные действия: прогулки, легкие упражнения, гигиена, питание, сон.

Режим дня хорошо помогает справиться с тревожностью и поддерживать здоровье, — уверяет Лиза Котельникова.
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Напомним, в России с 2019 года повысили пенсионный возраст. Для мужчин выход на пенсию происходит в 65 лет, а для женщин 60 лет.

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