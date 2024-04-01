Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте. Топ-5 советов психолога

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Действительно, чувство одиночества после выхода на пенсию может застать врасплох. Нет больше компании коллег, близкие и друзья могут уходить из жизни, дети выросли, внуки далеко, здоровья и энергии может не хватать на хобби, которые раньше увлекали. По мнению психолога Лизы Котельниковой, есть способы, которые помогут после выхода на пенсию продолжать наслаждаться жизнью, а не отдаваться поглощающей тоске одиночества.
Психолог убеждена, что воспринимать пенсионный период нужно как время заботы о себе, о своем здоровье и отдыхе.
Вспомните, как в 40-50 лет вы мечтали о выходе на пенсию, — говорит Лиза Котельникова в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
В пожилом возрасте самое время вспомнить, о чем вы мечтали, но еще не сделали. И здесь можно смотреть не только глобально. Хорошо, если это будут путешествия, но непрочитанные книги, непросмотренные фильмы — тоже часть плана.
Составьте список и просите родственников помочь вам в осуществлении планов, — рекомендует психолог.
Современные технологии не стоят на месте и идти с ними в ногу можно и нужно. Во-первых это будет стимулировать нейронные связи. Во-вторых, поможет окружить себя единомышленниками.
Курсы мобильной фотографии, курсы владения смартфоном, есть даже курсы программирования для пенсионеров, — говорит психолог.
Творчество, рукоделие, садоводство! Мелкая моторика будет стимулировать нервную систему, а создание предметов искусства или интерьера может стать предметом для гордости и, возможно, дополнительного заработка. Клубы интересов могут помочь найти компанию и новых знакомых.
Крайне важно продолжать совершать регулярные действия: прогулки, легкие упражнения, гигиена, питание, сон.
Режим дня хорошо помогает справиться с тревожностью и поддерживать здоровье, — уверяет Лиза Котельникова.
Напомним, в России с 2019 года повысили пенсионный возраст. Для мужчин выход на пенсию происходит в 65 лет, а для женщин 60 лет.