Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте. Топ-5 советов психолога

Действительно, чувство одиночества после выхода на пенсию может застать врасплох. Нет больше компании коллег, близкие и друзья могут уходить из жизни, дети выросли, внуки далеко, здоровья и энергии может не хватать на хобби, которые раньше увлекали. По мнению психолога Лизы Котельниковой, есть способы, которые помогут после выхода на пенсию продолжать наслаждаться жизнью, а не отдаваться поглощающей тоске одиночества.