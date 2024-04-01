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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Кинологи рассказали о самых агрессивных породах собак

1 апреля 2024, 09:44
Людям, не имеющим опыта в уходе за домашними животными, следует быть особенно внимательными при выборе питомца, особенно если идет речь о собаках. Не все породы подходят для новичков.

Американский питбультерьер — собака с уникальным характером, требующим постоянного внимания. Этот питомец нуждается в правильном воспитании, иначе он может стать проблемой для неопытных хозяев из-за своей упрямости, пишет Pravda.ru.

Тоже самое можно сказать о немецкой овчарке, одной из самых умных пород. Однако, если не уделить достаточно времени на ее физическую активность, собака может искать способы выхода избытка своей энергии. Ротвейлеры известны своей защитнической природой, но в руках неопытных хозяев они могут быть опасными.

Таким образом, при выборе собаки важно учитывать требования к воспитанию, активности и вниманию животного.

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