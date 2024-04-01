Кинологи рассказали о самых агрессивных породах собак

Американский питбультерьер — собака с уникальным характером, требующим постоянного внимания. Этот питомец нуждается в правильном воспитании, иначе он может стать проблемой для неопытных хозяев из-за своей упрямости, пишет Pravda.ru.



Тоже самое можно сказать о немецкой овчарке, одной из самых умных пород. Однако, если не уделить достаточно времени на ее физическую активность, собака может искать способы выхода избытка своей энергии. Ротвейлеры известны своей защитнической природой, но в руках неопытных хозяев они могут быть опасными.