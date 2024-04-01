Красотка из Екатеринбурга подружилась с медведем на съемках сериала

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Свердловская артистка рассказала, как прошла кастинг, а также о съемках, в том числе о том, как вовремя съемочного процесса подружилась с медведем, пишет Е1.
Отмечается, что Ника прошла кастинг еще три года назад. Она сыграла Кристину, которая выступает в кордебалете и занимается воспитанием троих мальчиков.
По словам Ники, в сериале было много трюков. Все прошло ярко, но ей было нелегко. Героиня Ники в сериале много танцует. Во время съемок в том числе пришлось работать с дикими животными. Это тигры, слоны, лошади и другие.
Помогал в съемках дрессировщик Эдгард Запашный. Съемки состоялись в Большом московском цирке и Самарском цирке. Здесь животные понимают только итальянскую речь.
Ника работала с попугаем, конем, пони, тиграми. С последними ей было страшно. А вот с медведем ей было вовсе не страшно, в отличие от других артистов. Более того, она не побоялась его погладить.
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