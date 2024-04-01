«Летучий корабль» возглавил кинопрокат за выходные

Кинолента является экранизацией одноименного мультфильма 1979 года, созданного Гарри Бардином. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, которые исполнили роли Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник сыграл Царя. В картине также снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певице Полине Гагариной досталась роль ведьмы Леди Джейн, которая была специально придумана для этой экранизации. Сергея Гармаша можно увидеть в образе Водяного, сообщает 360tv.ru.