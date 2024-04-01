Малыши необычных животных появились на свет в зоопарке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Малыши появились на свет еще летом прошлого года. Их мать Гермиона приехала из Новосибирска, а отец Рон Уизли — из Москвы. Они сразу понравились друг другу и обзавелись потомством.
Детеныши — двойняшки, рассказали в зоопарке. Новоиспеченные родители пока не подпускают к ним людей. Оба родителя по очереди занимаются малышами. Один следит за ними, а второй занимается своими делами, например, ест.
Сами малыши стараются не отходить от мамы и папы. Питаются они пока молоком матери. Взрослое меню они пока осваивают лишь понемногу.
Напомним, что в середине марта в зоопарке из спячки вышел первый медведь. Он каждый год просыпается раньше всех.