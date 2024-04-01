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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

В зоопарке Екатеринбурга у игрунок Жоффруа родились малыши

Малыши необычных животных появились на свет в зоопарке Екатеринбурга

1 апреля 2024, 11:39
Фото: Зоопарк Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга у игрунок Жоффруа родились малыши

В зоопарке Екатеринбурга у игрунок Жоффруа появились малыши. Это два детеныша.

Малыши появились на свет еще летом прошлого года. Их мать Гермиона приехала из Новосибирска, а отец Рон Уизли — из Москвы. Они сразу понравились друг другу и обзавелись потомством.

Детеныши — двойняшки, рассказали в зоопарке. Новоиспеченные родители пока не подпускают к ним людей. Оба родителя по очереди занимаются малышами. Один следит за ними, а второй занимается своими делами, например, ест.

Сами малыши стараются не отходить от мамы и папы. Питаются они пока молоком матери. Взрослое меню они пока осваивают лишь понемногу.

Напомним, что в середине марта в зоопарке из спячки вышел первый медведь. Он каждый год просыпается раньше всех.

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#Свердловская область#Москва#Мать#Отец#Родители#Молоко#Природа#Зоопарк#Мама#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Двойняшки#Жоффруа
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