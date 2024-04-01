Маршруты четырех автобусов в Алапаевске изменили из-за плохих дорог

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:11
Так, корректировкам подверглись схемы движения автобусов №7, 4, 8, а также рейса «Алапаевск — Нижний Тагил», рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Автобусное движение было ограничено на дорожном отрезке от улицы Красина до Некрасова. Это решение было принято в связи с плохим качеством проезжей части.
При этом вышеуказанные автобусы ездить не прекратят. Они будут объезжать по улице Николая Островского. Кроме того, в отношении мэрии возбудили административное дело.
Введенные изменения отменят после того, как качество дорог в городе улучшится.
Напомним, с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле появилось пять новых маршрутов общественного транспорта.