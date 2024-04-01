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Маршруты четырех автобусов в Алапаевске изменили из-за плохих дорог

Маршруты четырех автобусов в Алапаевске изменили из-за плохих дорог

1 апреля 2024, 06:11
Фото: 1MI
В Алапаевске временно изменили движение нескольких автобусов из-за некачественного состояния дорог. Изменения стали действовать с 1 апреля 2024 года.

Так, корректировкам подверглись схемы движения автобусов №7, 4, 8, а также рейса «Алапаевск — Нижний Тагил», рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Автобусное движение было ограничено на дорожном отрезке от улицы Красина до Некрасова. Это решение было принято в связи с плохим качеством проезжей части.

При этом вышеуказанные автобусы ездить не прекратят. Они будут объезжать по улице Николая Островского. Кроме того, в отношении мэрии возбудили административное дело.

Введенные изменения отменят после того, как качество дорог в городе улучшится.

Напомним, с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле появилось пять новых маршрутов общественного транспорта.

Еще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию
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#Транспорт#Алапаевск#Город#Маршрут#Дороги#Мэрия#Общественный транспорт#Рейс#Ограничение движения#Автобусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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