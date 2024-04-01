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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Обломки ракеты обрушились на Свердловскую область

На Свердловскую область обрушились обломки запущенной с Байконура ракеты

1 апреля 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney

Обломки ракеты обрушились на Свердловскую область

В районе Карпинска упали обломки ракеты «Союз-2.1б». Она была запущена в граничащем с Россией Казахстане с космодрома Байконур.

Мэр Андрей Клопов рассказал, что был слышан мощный грохот, пишет Е1. Звук слышали даже в Краснотурьинске. Однако свечения при падении не было.

Все детали ракеты упали в заданном районе. По словам мэра, ее не было видно, хотя они и находились на смотровой площадке.

По сведениям отдела ГО и ЧС, в связи с погодными условиями специалисты пока не выезжали на место произошедшего. Пока местность исследуют на вертолете. Уцелевшие обломки утилизируют.

Напомним, что в конце марта свердловчан предупреждали, что на область обрушатся чобломки ракеты «Союз». Ожидалось свечение и грохот.

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#Общество#Свердловская область#Краснотурьинск#Карпинск#Падение#Специалисты#Казахстан#Вертолет#Погодные условия#Утилизация#Ракета#Екатеринбург#Байконур#Грохот#Дарья Сорокина
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