На Свердловскую область обрушились обломки запущенной с Байконура ракеты

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Мэр Андрей Клопов рассказал, что был слышан мощный грохот, пишет Е1. Звук слышали даже в Краснотурьинске. Однако свечения при падении не было.
Все детали ракеты упали в заданном районе. По словам мэра, ее не было видно, хотя они и находились на смотровой площадке.
По сведениям отдела ГО и ЧС, в связи с погодными условиями специалисты пока не выезжали на место произошедшего. Пока местность исследуют на вертолете. Уцелевшие обломки утилизируют.
Напомним, что в конце марта свердловчан предупреждали, что на область обрушатся чобломки ракеты «Союз». Ожидалось свечение и грохот.