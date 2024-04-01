NHS: рыба и картофель снижают риск диабета и болезней сердца

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По словам британских ученых, следует употреблять как минимум две порции рыбы в неделю, одна из которых должна быть жирной, например, лосось или тунец, пишут «Известия».
Рыба богата белками и полезными жирными кислотами омега-3. Они не только поддерживают нормальную функцию сердца и сосудов, но и снижают уровень холестерина в крови.
Картофель, в свою очередь, содержит пищевые волокна, которые полезны для работы кишечных бактерий.
Исследования показывают, что регулярное потребление рыбы с картофелем может снизить риск диабета на 15% и раковых заболеваний на 42%. Кроме того, выбор рыбы вместо мяса позволит также сэкономить семейный бюджет.