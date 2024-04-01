tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

NHS: рыба и картофель снижают риск диабета и болезней сердца

1 апреля 2024, 09:07
Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS) сочетание морепродуктов и рыбы с картофелем может помочь снизить риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам британских ученых, следует употреблять как минимум две порции рыбы в неделю, одна из которых должна быть жирной, например, лосось или тунец, пишут «Известия».

Рыба богата белками и полезными жирными кислотами омега-3. Они не только поддерживают нормальную функцию сердца и сосудов, но и снижают уровень холестерина в крови.

Картофель, в свою очередь, содержит пищевые волокна, которые полезны для работы кишечных бактерий.

Исследования показывают, что регулярное потребление рыбы с картофелем может снизить риск диабета на 15% и раковых заболеваний на 42%. Кроме того, выбор рыбы вместо мяса позволит также сэкономить семейный бюджет.

Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
31 марта, 07:05
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области
Сегодня, 09:21
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
31 марта, 06:52
Розовый снег: в Нижнем Тагиле объявились убийцы собак?
30 марта, 12:40
Потепление накроет Свердловскую область
Сегодня, 07:01
"