Обрушилась кровля: В Екатеринбурге загорелся «Уралмашзавод»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Екатеринбурге горит «Уралмашзавод». Площадь возгорания изначально составляла 800 кв.м, но позднее возросла до 4 тысяч кв.м, сообщает телеграм-канал Mash.
На месте работает большая группировка спасателей и 17 единиц спецтехники. По предварительным данным, гореть может склад с лакокрасочными материалами. По последним данным, у здания обрушилась кровля.
В начале февраля горел промышленный объект в Нижнем Тагиле.