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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Екатеринбурге горит «Уралмашзавод», у здания обрушилась крыша

Обрушилась кровля: В Екатеринбурге загорелся «Уралмашзавод»

1 апреля 2024, 10:27
Фото: скрин видео Mash

В Екатеринбурге горит «Уралмашзавод», у здания обрушилась крыша

Площадь возгорания «Уралмашзавода» в Екатеринбурге составила 4 тысячи кв. м.

В Екатеринбурге горит «Уралмашзавод». Площадь возгорания изначально составляла 800 кв.м, но позднее возросла до 4 тысяч кв.м, сообщает телеграм-канал Mash.

На месте работает большая группировка спасателей и 17 единиц спецтехники. По предварительным данным, гореть может склад с лакокрасочными материалами. По последним данным, у здания обрушилась кровля.

В начале февраля горел промышленный объект в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Пожар#Пожарные#Уралмаш#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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