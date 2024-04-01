Около 20 тонн зараженных помидоров из Узбекистана привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:50
Партию зараженных томатов выявили сотрудники Россельхознадзора и исследовательского института защиты животных, рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время досмотра продукции была выявлена коричневая морщинистость помидоров. После проверки их вернули обратно в Узбекистан. Предпринимателя, который привез зараженный товар, привлекли к административной ответственности.
Напомним, в Свердловской области допустили к продаже партию зараженных яблок. Такое решение было принято в связи с тем, что обнаруженный вредитель не опасен для людей.