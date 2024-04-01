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Около 20 тонн зараженных помидоров из Узбекистана привезли в Екатеринбург

Около 20 тонн зараженных помидоров из Узбекистана привезли в Екатеринбург

1 апреля 2024, 09:50
Фото: 1MI
В Екатеринбург привезли партию зараженных помидоров из Узбекистана. Ее обнаружили 26 марта 2024 года.

Партию зараженных томатов выявили сотрудники Россельхознадзора и исследовательского института защиты животных, рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время досмотра продукции была выявлена коричневая морщинистость помидоров. После проверки их вернули обратно в Узбекистан. Предпринимателя, который привез зараженный товар, привлекли к административной ответственности.

Напомним, в Свердловской области допустили к продаже партию зараженных яблок. Такое решение было принято в связи с тем, что обнаруженный вредитель не опасен для людей.

Зараженные апельсины появятся в магазинах Екатеринбурга
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#Общество#Проверка#Свердловская область#Таможня#Помидоры#Россельхознадзор#Продукция#Заражение#Ведомство#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Вредители
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