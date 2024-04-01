Оргкомитет по проведению Года семьи появился в Свердловской области

Так, категории семей с тремя и более детьми могут оформить ежемесячное пособие на проезд для школьников, компенсацию расходов за детский сад (место в дошкольном учреждении предоставляется без очереди), за оплату коммунальных услуг. Многодетным также предоставляется возврат средств в размере 90% от суммы затрат за переход с печного отопления на газовое и оплата расходов за покупку школьной формы. Помимо этого, бесплатными для детей будут походы в государственные музеи, школьное питание, проезд на междугородних автобусах в пределах региона и лекарственные препараты, обеспечение которыми осуществляется до 6 лет.