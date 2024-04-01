Оргкомитет по проведению Года семьи появился в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Совсем недавно президент России Владимир Путин объявил о создании нового национального проекта «Семья», главная задача которого — увеличение рождаемости в стране. Свердловская область ежегодно реализует различные меры поддержки семей, и в этом году по поручению Евгения Куйвашева был создан организационный комитет по проведению мероприятий в рамках Года семьи.
Помимо главы региона, который возглавил комитет, в его состав вошли заместитель губернатора Павел Креков, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, министр социальной политики Андрей Злоказов, председатель Общественной палаты Александр Левин, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
В Свердловской области проживает порядка 69 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 229 тысяч детей. За последние 11 лет количество таких семей увеличилось почти в 2,5 раза. Они получают различные выплаты, льготы, а также областной материнский капитал на третьего и последующих детей. В 2024 году его размер составляет 168 тысяч рублей, — отметил Евгений Куйвашев.
Так, категории семей с тремя и более детьми могут оформить ежемесячное пособие на проезд для школьников, компенсацию расходов за детский сад (место в дошкольном учреждении предоставляется без очереди), за оплату коммунальных услуг. Многодетным также предоставляется возврат средств в размере 90% от суммы затрат за переход с печного отопления на газовое и оплата расходов за покупку школьной формы. Помимо этого, бесплатными для детей будут походы в государственные музеи, школьное питание, проезд на междугородних автобусах в пределах региона и лекарственные препараты, обеспечение которыми осуществляется до 6 лет.
Помощь многодетным семьям на Среднем Урале не заканчивается компенсациями и выплатами на детей. Например, в Нижнем Тагиле ежегодно предоставляется помощь в покупке и строительстве жилья или погашении уже имеющего ипотечного кредита.
Примечательно, что в 2024 году в Свердловской области запланировано большое количество развлекательных и образовательных мероприятий: форумы, конкурсы, спортивные состязания и многое другое. Во время проведения Уральского конгресса по здоровому образу жизни, всероссийских акций «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Ночь кино» центральной темой сделают именно семейные ценности. Особыми станут конкурсы «Семья года» и региональный этап одноименного всероссийского конкурса, направленный на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
Еще одним немаловажным событием является Форум приемных родителей. Он проводится ежегодно, начиная с 2013-го, благодаря инициативе губернатора Евгения Куйвашева. В региональных муниципалитетах до середины апреля будут проходить тренинги, семинары, обучающие мастер-классы и творческие выставки. Самые активные семьи смогут попасть на областной этап Форума.
В Свердловской области в замещающих семьях воспитываются свыше 16 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что больше 91,1% детей этой социальной категории. Высокий показатель достигнут благодаря комплексу мер социальной поддержки для замещающих семей.
На Среднем Урале при поддержке государственных центров социального обслуживания и некоммерческих организаций работает более 70 школ приемных родителей. Специалисты этих учреждений помогают подготовиться к опекунству. Приемным родителям предоставляется и единовременная денежная выплата до 580 тысяч рублей в случае усыновления ребенка-инвалида. В Свердловской области предусмотрены и ежемесячные выплаты на содержание ребенка и вознаграждение родителям — суммы зависят от возраста, состояния здоровья подопечных и их количества.