«Отправке подлежат 58 тысяч человек»: в ЦВО рассказали подробности весеннего призыва

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Подробностями на брифинге поделился глава мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов. По его словам, отправят в армию 58 тысяч человек. По новым правилам, теперь это будут граждане, которым от 18 до 30 лет.
Комиссии для призывников уже заработали. Первые мужчины отправятся в армию уже с 15 апреля. Срок службы составляет один год. На сборных пунктах для призывников будет организовано горячее питание.
Всего создадут 14 воинских эшелонов. С их помощью планируется перевезти свыше девяти тысяч человек.
Часть молодых людей отправят на службу в спортивные и научные роты Минобороны РФ. По словам Малахова, в зону СВО, а также вна новые территории призывников не отправят.
Ранее сообщалось, что рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился на службу в армию.