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Published Сегодня, 13:31

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58 тысяч человек отправятся в армию в весенний призыв в России

«Отправке подлежат 58 тысяч человек»: в ЦВО рассказали подробности весеннего призыва

1 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI

58 тысяч человек отправятся в армию в весенний призыв в России

Весенний призыв в России начался 1 апреля. Завершится он 15 июля. В ЦВО он пройдет в 28 регионах.

Подробностями на брифинге поделился глава мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов. По его словам, отправят в армию 58 тысяч человек. По новым правилам, теперь это будут граждане, которым от 18 до 30 лет.

Комиссии для призывников уже заработали. Первые мужчины отправятся в армию уже с 15 апреля. Срок службы составляет один год. На сборных пунктах для призывников будет организовано горячее питание.

Всего создадут 14 воинских эшелонов. С их помощью планируется перевезти свыше девяти тысяч человек.

Часть молодых людей отправят на службу в спортивные и научные роты Минобороны РФ. По словам Малахова, в зону СВО, а также вна новые территории призывников не отправят.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился на службу в армию.

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#Общество#Россия#Граждане#Армия#Мужчины#Перевозка#Служба#ЦВО#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина#Минобороны РФ#Горячее питание#Весенний призыв
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