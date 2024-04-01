tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Пенсии проиндексировали пенсионерам Свердловской области

Пенсии проиндексировали пенсионерам Свердловской области

1 апреля 2024, 12:50
Фото: 1MI
На 7,5% проиндексировали пенсии пожилым людям из Свердловской области. Выплаты увеличатся у 117,7 тысячи человек.

Индексация социальных пенсионных выплат осуществляется каждый год, напомнили в свердловском департаменте информполитики.

Размер выплаты определяется по темпу роста прожиточного минимума гражданина за минувший год. Никакого заявления для индексации никуда подавать не нужно, так как пенсия проиндексируются автоматически.

Выплаты возросли в том числе для ветеранов ВОВ, граждан со значком «Жителю блокадного Ленинграда», а также люди, пострадавшие от катастроф. В перечень входят и некоторые другие категории граждан.

Напомним, что неавно экс-мэрам Сысерти добавили по 40 тысяч к пенсии.

Жители Екатеринбурга назвали сумму достойной пенсии
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Свердловской области потратили на помощь участникам СВО больше миллиардаСтало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплатыПожилая жительница Нижнего Тагила упала в квартире и не смогла встать
#Экономика#Свердловская область#Пожилые люди#Прожиточный минимум#Пенсии#Выплаты#Индексация#Екатеринбург#Департамент информполитики#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
31 марта, 07:05
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области
Сегодня, 09:21
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
31 марта, 06:52
Розовый снег: в Нижнем Тагиле объявились убийцы собак?
30 марта, 12:40
Потепление накроет Свердловскую область
Сегодня, 07:01
"