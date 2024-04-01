Пенсии проиндексировали пенсионерам Свердловской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Индексация социальных пенсионных выплат осуществляется каждый год, напомнили в свердловском департаменте информполитики.
Размер выплаты определяется по темпу роста прожиточного минимума гражданина за минувший год. Никакого заявления для индексации никуда подавать не нужно, так как пенсия проиндексируются автоматически.
Выплаты возросли в том числе для ветеранов ВОВ, граждан со значком «Жителю блокадного Ленинграда», а также люди, пострадавшие от катастроф. В перечень входят и некоторые другие категории граждан.
Напомним, что неавно экс-мэрам Сысерти добавили по 40 тысяч к пенсии.