Подростки обстреляли автобус с пассажирами в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Одно из стекол в окне автобуса покрылось трещинами. Среди пассажиров пострадавших нет. Сотрудники полиции проверяют записи с видеокамер и опрашивают очевидцев, чтобы установить личности стрелков, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Предположительно, молодые люди стреляли из пневматического оружия или из рогатки. В случае установления личностей подростков к ним и к их родителям, а также к руководству школы примут профилактические меры.
По словам кондуктора, этот автобус был одним из новых транспортных средств, который недавно пустили в рейс.
Напомним, 16 марта 2024 года в Екатеринбурге неизвестные стреляли по электричке на станции Чапаевская.