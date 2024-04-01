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Подростки обстреляли автобус с пассажирами в Каменске-Уральском

Подростки обстреляли автобус с пассажирами в Каменске-Уральском

1 апреля 2024, 03:23
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском двое подростков стреляли в окно автобуса, в котором находились пассажиры. Инцидент произошел 31 марта 2024 года.

Одно из стекол в окне автобуса покрылось трещинами. Среди пассажиров пострадавших нет. Сотрудники полиции проверяют записи с видеокамер и опрашивают очевидцев, чтобы установить личности стрелков, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Предположительно, молодые люди стреляли из пневматического оружия или из рогатки. В случае установления личностей подростков к ним и к их родителям, а также к руководству школы примут профилактические меры.

По словам кондуктора, этот автобус был одним из новых транспортных средств, который недавно пустили в рейс.

Напомним, 16 марта 2024 года в Екатеринбурге неизвестные стреляли по электричке на станции Чапаевская.

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