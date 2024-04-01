Потепление накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Своим прогнозом поделился свердловский метеоролог Алексей Пулин. По его данным, 1 апреля в регионе, в частности в уральской столице, будет облачно с прояснениями. А ночью и в утреннее время возможны осадки в виде снега.
Ветер в этот день будет юго-западный, он достигнет 4-9 метров в секунду, днем может усилиться до 12. Ночью в городе будет +2…+4, а днем +4…+6.
Потепление более значительное прогнозируется уже на вторник, 2 апреля. В дневное время воздух прогреется до +10 градусов.
Ранее сообщалось, что до +14 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале апреля.