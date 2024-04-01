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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Потепление накроет Свердловскую область

Потепление накроет Свердловскую область

1 апреля 2024, 07:01
Фото: 1MI
Потепление ожидается в Свердловской области. Оно начнется с 1 апреля.

Своим прогнозом поделился свердловский метеоролог Алексей Пулин. По его данным, 1 апреля в регионе, в частности в уральской столице, будет облачно с прояснениями. А ночью и в утреннее время возможны осадки в виде снега.

Ветер в этот день будет юго-западный, он достигнет 4-9 метров в секунду, днем может усилиться до 12. Ночью в городе будет +2…+4, а днем +4…+6.

Потепление более значительное прогнозируется уже на вторник, 2 апреля. В дневное время воздух прогреется до +10 градусов.

Ранее сообщалось, что до +14 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале апреля.

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#Свердловская область#Потепление#Снег#Апрель#Осадки#Ветер#Прогноз#Окружающая среда#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
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