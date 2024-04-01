Пожилая жительница Нижнего Тагила упала в квартире и не смогла встать

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Дверь была закрыта изнутри на щеколду. На место прибыли спасатели, которые вскрыли дверь и передали пенсионерку в руки медикам скорой помощи, сообщает Центр защиты населения.
В квартире был сильный запах гари, на плите готовилась еда, никто не знает, чем это могло закончится, если бы не спасатели, — отметили специалисты.
Ранее сообщалось, что 12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище. Их спасли представители МЧС, когда обнаружили рыбаков на отколовшейся льдине посередине водоема.