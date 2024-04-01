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Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Спасатели вытащили упавшую пенсионерку из квартиры в Нижнем Тагиле

Пожилая жительница Нижнего Тагила упала в квартире и не смогла встать

1 апреля 2024, 10:22
Фото: Центр защиты населения

Спасатели вытащили упавшую пенсионерку из квартиры в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле спасатели оказали помощь пожилой жительнице, которая упала в квартире и не смогла встать. Рядом никого не было.

Дверь была закрыта изнутри на щеколду. На место прибыли спасатели, которые вскрыли дверь и передали пенсионерку в руки медикам скорой помощи, сообщает Центр защиты населения.

Фото: Центр защиты населения
В квартире был сильный запах гари, на плите готовилась еда, никто не знает, чем это могло закончится, если бы не спасатели, — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что 12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище. Их спасли представители МЧС, когда обнаружили рыбаков на отколовшейся льдине посередине водоема.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Помощь#Спасатели#Скорая помощь#Квартира#Пожилые люди#Медики#Плита#Екатеринбург#Запах гари#Дарья Сорокина
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