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Updated Сегодня, 04:13

Пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья

Пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья

1 апреля 2024, 04:13
Фото: 1MI
Мэрия Красноуральска не переселяет пенсионера из аварийного жилья, где не было ремонта более 60 лет.

Потолок в здании, где живет пенсионер, обваливается, а по стенам идут трещины. Также в доме нет горячей воды. При этом в администрации города мер по переселению в благоустроенное жилище не принимают, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

В Следкоме организовали проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Константину Мирошниченко, занимающего должно исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства, предоставить доклад о проверке и установленных обстоятельствах.

Напомним, в Туринске до конца 2024 года снесут несколько домов, которые находятся в аварийном состоянии.

Жители Тавды уже 8 лет живут в аварийном доме
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#Общество#Проверка#Пенсионер#Аварийное жилье#Горячая вода#Ремонт#Доклад#Мэрия#Красноуральск#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Елизавета Зиборова#СК
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