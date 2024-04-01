Пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Потолок в здании, где живет пенсионер, обваливается, а по стенам идут трещины. Также в доме нет горячей воды. При этом в администрации города мер по переселению в благоустроенное жилище не принимают, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
В Следкоме организовали проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Константину Мирошниченко, занимающего должно исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства, предоставить доклад о проверке и установленных обстоятельствах.
Напомним, в Туринске до конца 2024 года снесут несколько домов, которые находятся в аварийном состоянии.