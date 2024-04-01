Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
На заседании профильной комиссии по горхозяйству в думе Нижнего Тагила депутаты отметили проблему очистки центральных улиц города от снега.
Хочется, чтобы при участии администрации решили вопрос о припаркованных в зимний период автомобилях на центральных дорогах. Как-то в рамках действующего законодательства дорожные службы с привлечением ГИБДД могли их эвакуировать и очистку снега проводить в полном объеме, — заявил вице-спикер думы Алексей Балыбердин.
Депутат отметил, что порой одна машина, припаркованная на несколько месяцев, мешает очистке большого отрезка проезжей части. По этой причине в дальнейшем на администрацию и дорожников жалуются горожане из-за недостаточной уборки в определенном месте.
Глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев сообщил, что в этом сезоне уже была начата работа в этом направлении.
Единственное, мы должны за определенное время предупреждать людей о запрете парковки. В этом году мы уже начали эти мероприятия, выявили ошибки. В следующем году будем применять схему более эффективно, — пояснил Андрей Лебедев.
Всего за период в Нижнем Тагиле 115 единицами техники было вывезено 320 тысяч тонн снега. На это потребовалось 215 миллионов рублей из городского бюджета.