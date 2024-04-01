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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Нижнем Тагиле хотят эвакуировать мешающие уборке снега машины в центре города

Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега

1 апреля 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле хотят эвакуировать мешающие уборке снега машины в центре города

Дорожные службы и представители городского хозяйства мэрии Нижнего Тагила вновь обсудили проблему уборки улиц от снега. Чиновники ищут законный способ эвакуации автомобилей, которые мешают проведению дорожных работ в зимний период.

На заседании профильной комиссии по горхозяйству в думе Нижнего Тагила депутаты отметили проблему очистки центральных улиц города от снега.

Хочется, чтобы при участии администрации решили вопрос о припаркованных в зимний период автомобилях на центральных дорогах. Как-то в рамках действующего законодательства дорожные службы с привлечением ГИБДД могли их эвакуировать и очистку снега проводить в полном объеме, — заявил вице-спикер думы Алексей Балыбердин.

Депутат отметил, что порой одна машина, припаркованная на несколько месяцев, мешает очистке большого отрезка проезжей части. По этой причине в дальнейшем на администрацию и дорожников жалуются горожане из-за недостаточной уборки в определенном месте.

Глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев сообщил, что в этом сезоне уже была начата работа в этом направлении.

Единственное, мы должны за определенное время предупреждать людей о запрете парковки. В этом году мы уже начали эти мероприятия, выявили ошибки. В следующем году будем применять схему более эффективно, — пояснил Андрей Лебедев.
Начальник управления горхозяйством в Нижнем Тагиле Андрей ЛебедевНачальник управления горхозяйством в Нижнем Тагиле Андрей Лебедев
Начальник управления горхозяйством в Нижнем Тагиле Андрей Лебедев
Фото: tagilcity.ru

Всего за период в Нижнем Тагиле 115 единицами техники было вывезено 320 тысяч тонн снега. На это потребовалось 215 миллионов рублей из городского бюджета.

260 тысяч тонн снега вывезли дорожники за зиму в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Уборка#Эвакуация#Уборка снега#Дорожники#Екатеринбург#Андрей Лебедев#Припаркованная машина#Юлия Мамонтова
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