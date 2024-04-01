Рэп вместо жалоб: жители Екатеринбурга необычным способом пытаются остановить стройку

Местная администрация изначально планировала устроить общественные слушания, однако затем их отменили. Чтобы лучше донести свою позицию до чиновников, горожане написали рифмы, которые затем начитали под музыку. Люди надеются, что их «музыкальный привет» дойдет до губернатора Евгения Куйвашева.