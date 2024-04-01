Рэп вместо жалоб: жители Екатеринбурга необычным способом пытаются остановить стройку

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
На юго-западе Екатеринбурга жители пытаются спасти местный парк 50-летия ВЛКСМ и красивую березовую рощу от застройки. Устав писать жалобы и претензии в администрацию, они подошли к проблеме креативно и следующее обращение к властям записали в виде рэпа, пишет Ural Mash.
Территория парка уменьшалась в течение нескольких лет. Сначала здесь появился элитный жилой комплекс, затем были построены два храма и школа. Тепреь застройщик пытается занять еще один участок, чтобы возвести общежитие.
Местная администрация изначально планировала устроить общественные слушания, однако затем их отменили. Чтобы лучше донести свою позицию до чиновников, горожане написали рифмы, которые затем начитали под музыку. Люди надеются, что их «музыкальный привет» дойдет до губернатора Евгения Куйвашева.
В Нижнем Тагиле до сих пор буксует проект по санитарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК.