Рейс Екатеринбург — Ижевск задержан на 12 часов

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Самолет должен был прилететь в 21:15 часов 31 марта 2024 года. Его вылет назначили на 1 апреля 2024 года на 9:00. Информация о задержке авиамаршрута есть на электронном табло аэропорта «Кольцово».
В справочной службе аэропорта сообщили, что решение о переносе было принято в связи с метеорологическими условиями в пункте назначения, не предназначенными для полетов.
Напомним, 7 марта 2024 года был задержан на шесть часов вылет авиарейса из Екатеринбурга в Египет. По какой причине время вылета перенесли — не сообщается.