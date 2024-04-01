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Рейс Екатеринбург — Ижевск задержан на 12 часов

Рейс Екатеринбург — Ижевск задержан на 12 часов

1 апреля 2024, 08:22
Фото: 1MI
Вылет авиарейса компании «Ижавия» Екатеринбург — Ижевск задержали почти на 12 часов.

Самолет должен был прилететь в 21:15 часов 31 марта 2024 года. Его вылет назначили на 1 апреля 2024 года на 9:00. Информация о задержке авиамаршрута есть на электронном табло аэропорта «Кольцово».

В справочной службе аэропорта сообщили, что решение о переносе было принято в связи с метеорологическими условиями в пункте назначения, не предназначенными для полетов.

Напомним, 7 марта 2024 года был задержан на шесть часов вылет авиарейса из Екатеринбурга в Египет. По какой причине время вылета перенесли — не сообщается.

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