С водителем «ГАЗели» простятся в Верхней Пышме после страшной аварии

Прощание с ним пройдет на улице Чкалова, 9 в 10:00. Погиб мужчина во время аварии на трассе Курганской области. ДТП произошло 29 марта.



Авария случилась на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. «ГАЗель» врезалась в Volvo. Автомобилист скончался на месте. Ему было 25 лет.