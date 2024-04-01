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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Верхней Пышме похоронят водителя после аварии в Курганской области

С водителем «ГАЗели» простятся в Верхней Пышме после страшной аварии

1 апреля 2024, 12:28
Фото: 1MI

В Верхней Пышме похоронят водителя после аварии в Курганской области

Водителя «ГАЗели» похоронят в Верхней Пышме 2 апреля. Мужчину звали Дмитрий Валуев.

Прощание с ним пройдет на улице Чкалова, 9 в 10:00. Погиб мужчина во время аварии на трассе Курганской области. ДТП произошло 29 марта.

Авария случилась на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. «ГАЗель» врезалась в Volvo. Автомобилист скончался на месте. Ему было 25 лет.

Предварительно известно, что он выехал на встречную полосу, после чего и последовала авария. За рулем иномарки находился 61-летний мужчина.

Напомним, что два автомобиля в Екатеринбурге врезались в трамвай.

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