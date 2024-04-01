С водителем «ГАЗели» простятся в Верхней Пышме после страшной аварии

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Прощание с ним пройдет на улице Чкалова, 9 в 10:00. Погиб мужчина во время аварии на трассе Курганской области. ДТП произошло 29 марта.
Авария случилась на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. «ГАЗель» врезалась в Volvo. Автомобилист скончался на месте. Ему было 25 лет.
Предварительно известно, что он выехал на встречную полосу, после чего и последовала авария. За рулем иномарки находился 61-летний мужчина.
Напомним, что два автомобиля в Екатеринбурге врезались в трамвай.