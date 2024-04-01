Семь человек погибло в страшном ДТП с поездом под Ярославлем

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Есть ли среди жертв свердловчане, пока неизвестно. На месте трудятся экстренные службы, пишут «РИА Новости».
Известно, что авария случилась днем 1 апреля на регулируемом железнодорожном переезде в селе Берендеево. Поезд ехал на скорости. Предварительно известно, что погибли все семь пассажиров, которые были в автобусе.
На месте работают 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.
Ранее сообщалось, что с водителем «ГАЗели» простятся в Верхней Пышме после страшной аварии. 25-летний мужчина влетел в иномарку, которая ехала по встречной полосе.