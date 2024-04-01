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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В ДТП автобуса и поезда под Ярославлем погибли семь человек

Семь человек погибло в страшном ДТП с поездом под Ярославлем

1 апреля 2024, 13:31

В ДТП автобуса и поезда под Ярославлем погибли семь человек

На трассе под Ярославлем рейсовый автобус влетел в поезд. В результате семь человек погибли, а еще двое травмировались.

Есть ли среди жертв свердловчане, пока неизвестно. На месте трудятся экстренные службы, пишут «РИА Новости».

Известно, что авария случилась днем 1 апреля на регулируемом железнодорожном переезде в селе Берендеево. Поезд ехал на скорости. Предварительно известно, что погибли все семь пассажиров, которые были в автобусе.

На месте работают 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что с водителем «ГАЗели» простятся в Верхней Пышме после страшной аварии. 25-летний мужчина влетел в иномарку, которая ехала по встречной полосе.

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