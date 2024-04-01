Спортсмены получили Кубок главы Екатеринбурга в состязаниях по лыжным гонкам

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В мероприятии участвовало более 100 человек, среди которых были и любители, так и участники, которые профессионально занимаются лыжными гонками, рассказали в пресс-службе администрации города.
По итогам состязаний Кубок главы города достался профессиональным спортсменам. Так, среди участников женского пола победила Анастасия Игнатьева, а среди участников мужского пола — Евгений Белов.
Напомним, ученики спортшколы №3 из Нижнего Тагила получили две золотые, серебряную и бронзовую награды по итогам участия во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе.