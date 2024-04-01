tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Спортсмены получили Кубок главы Екатеринбурга в состязаниях по лыжным гонкам

Спортсмены получили Кубок главы Екатеринбурга в состязаниях по лыжным гонкам

1 апреля 2024, 05:19
Фото: Администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге состоялись соревнования по лыжным гонкам за Кубок мэра. Мероприятие завершилось 31 марта 2024 года.

В мероприятии участвовало более 100 человек, среди которых были и любители, так и участники, которые профессионально занимаются лыжными гонками, рассказали в пресс-службе администрации города.

По итогам состязаний Кубок главы города достался профессиональным спортсменам. Так, среди участников женского пола победила Анастасия Игнатьева, а среди участников мужского пола — Евгений Белов.

Напомним, ученики спортшколы №3 из Нижнего Тагила получили две золотые, серебряную и бронзовую награды по итогам участия во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе.

Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по настольному теннису
Узнать подробнее
Читайте также:
Лыжник из Нижнего Тагила занял третье место на «Кубке Медной горы»Команда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол»Незрячие дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали две золотые награды на первенстве РФ
#Спорт#Соревнования#Участники#Мероприятие#Спортсмены#Лыжники#Кубок#Лыжные гонки#Лыжный спорт#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
31 марта, 07:05
Розовый снег: в Нижнем Тагиле объявились убийцы собак?
30 марта, 12:40
Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции
30 марта, 13:01
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
31 марта, 06:52
12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище
31 марта, 06:46
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
29 марта, 12:11
"