Тагильская «Василинка» покорила уральскими народными песнями Нижний Новгород

«Василинке» присудили звание лауреата I степени. В индивидуальном зачете лауреатом I степени также стала Виктория Маленко. Станислава Брагина и Таисия Валиулина стали лауреатами II степени. Кроме того, ансамбль взял приз за лучший костюм и получил сертификат на 20 тысяч рублей для участия в других конкурсах.