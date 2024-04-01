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Published Сегодня, 12:19

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Тагильский ансамбль «Василинка» стал призером всероссийских «Волжских сувениров»

Тагильская «Василинка» покорила уральскими народными песнями Нижний Новгород

1 апреля 2024, 12:19
Фото: ГДЮЮТ Нижний Тагил

Тагильский ансамбль «Василинка» стал призером всероссийских «Волжских сувениров»

Фольклорный ансамбль из Нижнего Тагила привез множество призов всероссийского конкурса-фестиваля «Волжские зори».

В конце марта фольклорный ансамбль «Василинка» отправился в Поволжье, где принял участие во всероссийском конкурсе «Волжские зори» в Нижнем Новгороде. В дни весенних каникул здесь собрались народные коллективы со всей России, пишет медиацентр ГДДЮТ.

Ансамбль представил на суд жюри традиционные уральские народные песни, выступление ребят высоко оценили члены жюри.

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«Василинке» присудили звание лауреата I степени. В индивидуальном зачете лауреатом I степени также стала Виктория Маленко. Станислава Брагина и Таисия Валиулина стали лауреатами II степени. Кроме того, ансамбль взял приз за лучший костюм и получил сертификат на 20 тысяч рублей для участия в других конкурсах.

Фото: ГДЮЮТ Нижний Тагил

В перерывах между выступлениями ребята с удовольствием гуляли по Нижнему Новгороду: побывали в «Техническом музее», посетили местный Кремль и полюбовались старинными купеческими домами.

В Екатеринбурге юные тагильчане в эти дни читают «Живую классику».

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