Тагильская «Василинка» покорила уральскими народными песнями Нижний Новгород

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В конце марта фольклорный ансамбль «Василинка» отправился в Поволжье, где принял участие во всероссийском конкурсе «Волжские зори» в Нижнем Новгороде. В дни весенних каникул здесь собрались народные коллективы со всей России, пишет медиацентр ГДДЮТ.
Ансамбль представил на суд жюри традиционные уральские народные песни, выступление ребят высоко оценили члены жюри.
«Василинке» присудили звание лауреата I степени. В индивидуальном зачете лауреатом I степени также стала Виктория Маленко. Станислава Брагина и Таисия Валиулина стали лауреатами II степени. Кроме того, ансамбль взял приз за лучший костюм и получил сертификат на 20 тысяч рублей для участия в других конкурсах.
В перерывах между выступлениями ребята с удовольствием гуляли по Нижнему Новгороду: побывали в «Техническом музее», посетили местный Кремль и полюбовались старинными купеческими домами.
В Екатеринбурге юные тагильчане в эти дни читают «Живую классику».