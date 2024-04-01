Учителя старейшего колледжа Екатеринбурга лишили высшей категории

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Женщина настаивает, что у нее множество педагогических заслуг, в их числе третье место в конкурсе «Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России».
По словам учительницы, данный отказ поставил под угрозу ее будущую преподавательскую работу. Тем более, что скоро она уходит в декрет.
Екатерина утверждает, что, выйдя из декрета, ей придется буквально заново начинать свою деятельность. В том числе поэтому ей необходимо продление своего звания. Причин для отказа она не видит. Известно, что в состав комиссии входили педагоги из трех разных учебных учреждений.
Ранее сообщалось, что педагогу из Североуральска придется укорачивать ногу из-за врачебной ошибки.