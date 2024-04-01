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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

Учителя старейшего колледжа Екатеринбурга лишили высшей категории

Учителя старейшего колледжа Екатеринбурга лишили высшей категории

1 апреля 2024, 13:52
Фото: 1MI
Учительницу Екатерину Ярочкину из Уральского госколледжа им. И. И. Ползунова в Екатеринбурге не продлили высшую категорию. Сама Екатерина не согласна с решением аттестационной комиссии.

Женщина настаивает, что у нее множество педагогических заслуг, в их числе третье место в конкурсе «Лучший цифровой преподаватель ВО и СПО России».

По словам учительницы, данный отказ поставил под угрозу ее будущую преподавательскую работу. Тем более, что скоро она уходит в декрет.

Екатерина утверждает, что, выйдя из декрета, ей придется буквально заново начинать свою деятельность. В том числе поэтому ей необходимо продление своего звания. Причин для отказа она не видит. Известно, что в состав комиссии входили педагоги из трех разных учебных учреждений.

Ранее сообщалось, что педагогу из Североуральска придется укорачивать ногу из-за врачебной ошибки.

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