Учителя старейшего колледжа Екатеринбурга лишили высшей категории

Екатерина утверждает, что, выйдя из декрета, ей придется буквально заново начинать свою деятельность. В том числе поэтому ей необходимо продление своего звания. Причин для отказа она не видит. Известно, что в состав комиссии входили педагоги из трех разных учебных учреждений.