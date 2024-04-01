«Уралмашзавод» не имеет отношения к горящему цеху в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:13
В пресс-службе «Уралмашзавода» заявили, что загоревшийся в понедельник, 1 апреля, склад предприятию не принадлежит, пожар возник далеко от производственных площадок, пишет телеграм-канал Mash.
В загоревшемся помещении на улице Машиностроителей, по предварительным данным, может находиться большое количество лакокрасочной продукции.
Как уточняет региональное управление МЧС, изначально площадь возгорания составляла 800 кв.м, но сейчас огонь распространился до 4500 кв. м. После этого у строения обрушилась кровля на 300 кв. м. Помещение самостоятельно смогли покинуть 15 человек.
На месте ЧП спасатели развернули оперативный штаб. С огнем в настоящий момент борются 64 человека и 22 единицы спецтехники.
UPD. Пожар на складе локализован. Спасатели вынесли из помещения 15 баллонов с кислородом и два с пропаном. Над цехом работает беспилотник, который ведет разведку с воздуха. Кроме того, специалисты МЧС проводят замеры воздуха. На данный момент превышения уровня концентрации вредных веществ в воздухе нет.
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