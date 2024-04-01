«Уралмашзавод» не имеет отношения к горящему цеху в Екатеринбурге

UPD. Пожар на складе локализован. Спасатели вынесли из помещения 15 баллонов с кислородом и два с пропаном. Над цехом работает беспилотник, который ведет разведку с воздуха. Кроме того, специалисты МЧС проводят замеры воздуха. На данный момент превышения уровня концентрации вредных веществ в воздухе нет.