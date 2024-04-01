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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Загоревшийся в Екатеринбурге цех не принадлежит «Уралмашзаводу»

«Уралмашзавод» не имеет отношения к горящему цеху в Екатеринбурге

1 апреля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

Загоревшийся в Екатеринбурге цех не принадлежит «Уралмашзаводу»

Возгорание, которое в Екатеринбурге тушат 64 спасателя и 22 единицы техники, произошло далеко от производственных помещений «Уралмашзавода».

В пресс-службе «Уралмашзавода» заявили, что загоревшийся в понедельник, 1 апреля, склад предприятию не принадлежит, пожар возник далеко от производственных площадок, пишет телеграм-канал Mash.

Обрушилась кровля: В Екатеринбурге загорелся «Уралмашзавод»
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В загоревшемся помещении на улице Машиностроителей, по предварительным данным, может находиться большое количество лакокрасочной продукции.

Как уточняет региональное управление МЧС, изначально площадь возгорания составляла 800 кв.м, но сейчас огонь распространился до 4500 кв. м. После этого у строения обрушилась кровля на 300 кв. м. Помещение самостоятельно смогли покинуть 15 человек.

На месте ЧП спасатели развернули оперативный штаб. С огнем в настоящий момент борются 64 человека и 22 единицы спецтехники.

UPD. Пожар на складе локализован. Спасатели вынесли из помещения 15 баллонов с кислородом и два с пропаном. Над цехом работает беспилотник, который ведет разведку с воздуха. Кроме того, специалисты МЧС проводят замеры воздуха. На данный момент превышения уровня концентрации вредных веществ в воздухе нет.

В Екатеринбурге 19 марта произошло короткое замыкание в одной из школ.

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