В Екатеринбурге двое мужчин вступились за девушку и получили «перцем» в глаза

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Нападение произошло около турагентства «Пангея» на улице Пушкина в ночь на 31 марта, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Мужчины услышали крики и увидели девушку, которая пожаловалась им на незнакомого парня. При этом молодой человек уверял, что они состоят в отношениях, а девушка говорила, что впервые его видит.
После вмешательства мужчин девушка убежала. Ее обидчик тем временем атаковал их с помощью перцового баллончика, а затем также скрылся. Как рассказал один из пострадавших парней, по описанию агрессивный молодой человек очень похож на пикапера, который на протяжении нескольких недель нападает на женщин в Екатеринбурге.
Напомним, что в уральской столице зафиксировано как минимум пять похожих нападений. Во время одного из них пикапер, который предлагает девушкам познакомиться, а при отказе их избивает, брызнул в лицо из перцового баллончика еще одному юноше. Тот также пытался вступиться за случайную прохожую.
В полиции заявили, что проводят проверку по всем сообщениям.
Ранее в Екатеринбурге за сутенерство задержали жителя Магнитогорска.