В Екатеринбурге двое мужчин вступились за девушку и получили «перцем» в глаза

После вмешательства мужчин девушка убежала. Ее обидчик тем временем атаковал их с помощью перцового баллончика, а затем также скрылся. Как рассказал один из пострадавших парней, по описанию агрессивный молодой человек очень похож на пикапера, который на протяжении нескольких недель нападает на женщин в Екатеринбурге.