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Updated Сегодня, 11:46

В Екатеринбурге мужчина напал с баллончиком на парней, вступившихся за девушку

В Екатеринбурге двое мужчин вступились за девушку и получили «перцем» в глаза

1 апреля 2024, 11:44
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина напал с баллончиком на парней, вступившихся за девушку

Двое прохожих в Екатеринбурге ночью услышали крики девушки, вступились за нее, но в итоге пострадали сами.

Нападение произошло около турагентства «Пангея» на улице Пушкина в ночь на 31 марта, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Мужчины услышали крики и увидели девушку, которая пожаловалась им на незнакомого парня. При этом молодой человек уверял, что они состоят в отношениях, а девушка говорила, что впервые его видит.

После вмешательства мужчин девушка убежала. Ее обидчик тем временем атаковал их с помощью перцового баллончика, а затем также скрылся. Как рассказал один из пострадавших парней, по описанию агрессивный молодой человек очень похож на пикапера, который на протяжении нескольких недель нападает на женщин в Екатеринбурге.

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Напомним, что в уральской столице зафиксировано как минимум пять похожих нападений. Во время одного из них пикапер, который предлагает девушкам познакомиться, а при отказе их избивает, брызнул в лицо из перцового баллончика еще одному юноше. Тот также пытался вступиться за случайную прохожую.

В полиции заявили, что проводят проверку по всем сообщениям.

Ранее в Екатеринбурге за сутенерство задержали жителя Магнитогорска.

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