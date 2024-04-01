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Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Пойманная с зеленкой профессор УрФУ Носова вышла после ареста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге профессор Носова вышла из спецприемника после скандала на выборах

1 апреля 2024, 08:51
Фото: «Екатское чтиво»

Пойманная с зеленкой профессор УрФУ Носова вышла после ареста в Екатеринбурге

Женщина провела 15 суток в одном из спецприемников Екатеринбурга и поделилась, что относились ней хорошо.

У ворот спецприемника ее встречали родственники на машине, сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво».

Женщина рассказала, что во время административного ареста к ней хорошо относились. Теперь, по ее словам, она надеется на то, что следствие во всем разберется, и ей удастся вернуть свои финансы.

Видео: «Екатское чтиво»

Напомним, что профессора Носову задержали на избирательном участке в гимназии №13 Екатеринбурга, куда она принесла зеленку. Женщина по указке мошенников намеревалась испортить бюллетени. До этого аферисты, которые представились сотрудниками ФСБ, выманили у женщины 15 миллионов рублей.

Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке
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Вылить зеленку Эмилии Носовой помешал полицейский, который предупредил ее действия, а затем удерживал и уговаривал отказаться от преступного намерения.

После скандала на избирательном участке за профессора вступились студенты УрФУ.

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#Общество#Административная ответственность#Выборы президента#Арест#Видео#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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