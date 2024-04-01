В Екатеринбурге профессор Носова вышла из спецприемника после скандала на выборах

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
У ворот спецприемника ее встречали родственники на машине, сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво».
Женщина рассказала, что во время административного ареста к ней хорошо относились. Теперь, по ее словам, она надеется на то, что следствие во всем разберется, и ей удастся вернуть свои финансы.
Напомним, что профессора Носову задержали на избирательном участке в гимназии №13 Екатеринбурга, куда она принесла зеленку. Женщина по указке мошенников намеревалась испортить бюллетени. До этого аферисты, которые представились сотрудниками ФСБ, выманили у женщины 15 миллионов рублей.
Вылить зеленку Эмилии Носовой помешал полицейский, который предупредил ее действия, а затем удерживал и уговаривал отказаться от преступного намерения.
После скандала на избирательном участке за профессора вступились студенты УрФУ.