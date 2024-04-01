В Карпинске похоронили молодого мотострелка

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Андрей был рядовым отделения мотострелкового взвода, рассказал глава города Андрей Клопов. Известно, что погиб боец 28 февраля во время выполнения задания.
Отмечается, что Андрей был очень хорошим, а также скромным и отзывчивым. Прощание с ним прошло 1 апреля в ГДК. Глава Карпинска отметил, что погибший останется в сердцах родных навсегда.
Ранее сообщалось, что в Артемовском 2 апреля похоронят военного со спецоперации.