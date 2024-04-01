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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Карпинске простились с погибшим на СВО мотострелком

В Карпинске похоронили молодого мотострелка

1 апреля 2024, 12:11
Фото: 1MI

В Карпинске простились с погибшим на СВО мотострелком

В Карпинске родные попрощались с солдатом СВО, который погиб от ранения. Мужчину звали Андрей Благовестов. Ему был 31 год.

Андрей был рядовым отделения мотострелкового взвода, рассказал глава города Андрей Клопов. Известно, что погиб боец 28 февраля во время выполнения задания.

Фото: со страницы во «ВКонтакте» Андрея Клопова

Отмечается, что Андрей был очень хорошим, а также скромным и отзывчивым. Прощание с ним прошло 1 апреля в ГДК. Глава Карпинска отметил, что погибший останется в сердцах родных навсегда.

Ранее сообщалось, что в Артемовском 2 апреля похоронят военного со спецоперации.

#Происшествия#Карпинск#Похороны#18+#Екатеринбург#СВО#Боевое задание#Дарья Сорокина#Боец СВО#Артемовск
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