В Краснотурьинске на шахте «Северопесчанская» начата проверка по факту обрушения

На данный момент известно, что обвал случился из-за внештатной ситуации при проведении подрывных работ. В них участвовали пять человек. При взрыве и обвале пострадали трое. Один горняк не получил травм. Кроме того, еще один шахтер остается под землей, организованы его поиски, информирует Ura.ru со ссылкой на свой источник.