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Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Краснотурьинске

В Краснотурьинске на шахте «Северопесчанская» начата проверка по факту обрушения

1 апреля 2024, 16:59
Фото: 1MI

Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Краснотурьинске

Трое человек пострадали, одного горняка ищут после обвала породы на шахте в Краснотурьинске. Свое расследование начала прокуратура.

В прокуратуре Свердловской области организовали проверку после сообщения об обвале горной породы в шахте «Северопесчанская», сообщает пресс-служба ведомства.

В Краснотурьинске трое рабочих попали под обвал в шахте «Северопесчанская»
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Следователи проверят соблюдение техники безопасности и законодательства об охране труда на предприятии.

На данный момент известно, что обвал случился из-за внештатной ситуации при проведении подрывных работ. В них участвовали пять человек. При взрыве и обвале пострадали трое. Один горняк не получил травм. Кроме того, еще один шахтер остается под землей, организованы его поиски, информирует Ura.ru со ссылкой на свой источник.

По данным МЧС РФ, под землей могут оставаться два человека.

В ноябре 2023 года двое шахтеров погибли под завалами в одной из шахт Забайкалья.

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