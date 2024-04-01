В Краснотурьинске на шахте «Северопесчанская» начата проверка по факту обрушения

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В прокуратуре Свердловской области организовали проверку после сообщения об обвале горной породы в шахте «Северопесчанская», сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи проверят соблюдение техники безопасности и законодательства об охране труда на предприятии.
На данный момент известно, что обвал случился из-за внештатной ситуации при проведении подрывных работ. В них участвовали пять человек. При взрыве и обвале пострадали трое. Один горняк не получил травм. Кроме того, еще один шахтер остается под землей, организованы его поиски, информирует Ura.ru со ссылкой на свой источник.
По данным МЧС РФ, под землей могут оставаться два человека.
В ноябре 2023 года двое шахтеров погибли под завалами в одной из шахт Забайкалья.