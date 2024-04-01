В Краснотурьинске трое рабочих попали под обвал в шахте «Северопесчанская»

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Порода на горизонте 338 метров обвалилась на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске. В момент ЧП в этом районе находились пять человек, пишет телеграм-канал 112.
Под обвал попали три шахтера. Из них двое провалились, но один смог выбраться самостоятельно. Горняк получил травмы и был госпитализирован. Третий рабочий сумел убежать. Обвал породы мог произойти из-за плановых взрывных работ.
Ранее в Приамурье обвалилась порода на руднике «Пионер». Спасательные работы продолжались две недели, однако в понедельник, 1 апреля, они были приостановлены. 13 горняков так и не были обнаружены.
Ранее порода обвалилась на шахте «Кальинская» в Свердловской области.