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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:58

В Краснотурьинске трое горняков попали под обвал в шахте

В Краснотурьинске трое рабочих попали под обвал в шахте «Северопесчанская»

1 апреля 2024, 15:56
Фото: 1MI

В Краснотурьинске трое горняков попали под обвал в шахте

При обвале породы на шахте в Краснотурьинске рядом с места ЧП находились пять человек, под обвал попали трое.

Порода на горизонте 338 метров обвалилась на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске. В момент ЧП в этом районе находились пять человек, пишет телеграм-канал 112.

Под обвал попали три шахтера. Из них двое провалились, но один смог выбраться самостоятельно. Горняк получил травмы и был госпитализирован. Третий рабочий сумел убежать. Обвал породы мог произойти из-за плановых взрывных работ.

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Ранее в Приамурье обвалилась порода на руднике «Пионер». Спасательные работы продолжались две недели, однако в понедельник, 1 апреля, они были приостановлены. 13 горняков так и не были обнаружены.

Ранее порода обвалилась на шахте «Кальинская» в Свердловской области.

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