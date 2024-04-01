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Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

В Минобороны сообщили об уничтожении снарядов Vampire над Белгородской областью

1 апреля 2024, 17:38
В понедельник, 1 апреля, 19 ракет типа Vampire были уничтожены силами противовоздушной обороны в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По информации ведомства, около 18:30 была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Вампир. Об этом пишет 360tv.ru.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже информировал о включении сирены ракетной опасности. Он призывал жителей, находящихся дома, оставаться подальше от окон и укрыться в помещениях с прочными стенами — в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой.

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