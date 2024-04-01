В Минобороны сообщили об уничтожении снарядов Vampire над Белгородской областью

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
По информации ведомства, около 18:30 была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Вампир. Об этом пишет 360tv.ru.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже информировал о включении сирены ракетной опасности. Он призывал жителей, находящихся дома, оставаться подальше от окон и укрыться в помещениях с прочными стенами — в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой.