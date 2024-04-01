В Минобороны сообщили об уничтожении снарядов Vampire над Белгородской областью

В понедельник, 1 апреля, 19 ракет типа Vampire были уничтожены силами противовоздушной обороны в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.