В Нижнем Тагиле горожанам с 1 апреля запретили выходить на лед

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии Нижнего Тагила. Оно принято в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах региона.
Основными нарушителями таких запретов традиционной являются дети, поэтому управлению образования поручено провести профилактическую работу в образовательных учреждениях муниципалитета. Кроме того, разъяснительные беседы будут проведены с сотрудниками муниципальных предприятий Нижнего Тагила.
Лед на многих водоемах Свердловской области уже стал рыхлым, его толщина не превышает 40 сантиметров, и он весь пропитался водой. Ранее профилактические беседы с гражданами в Екатеринбурге проводили инспекторы ГИМС. В весеннее время у берегов водоемов образуются полыньи, а в центре из-за рыхлости льда могут появляться промоины.
В прошлом году в Нижнем Тагиле в начале апреля провалился по лед и утонул рыбак, который ловил рыбу на Тагильском пруду.