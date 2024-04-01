В Нижнем Тагиле горожанам с 1 апреля запретили выходить на лед

Лед на многих водоемах Свердловской области уже стал рыхлым, его толщина не превышает 40 сантиметров, и он весь пропитался водой. Ранее профилактические беседы с гражданами в Екатеринбурге проводили инспекторы ГИМС. В весеннее время у берегов водоемов образуются полыньи, а в центре из-за рыхлости льда могут появляться промоины.