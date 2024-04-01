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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

Мэр запретил жителям Нижнего Тагила выходить на лед

В Нижнем Тагиле горожанам с 1 апреля запретили выходить на лед

1 апреля 2024, 13:30
Фото: 1MI

Мэр запретил жителям Нижнего Тагила выходить на лед

С 1 апреля вступило в силу постановление тагильского мэра Владислава Пинаева, запрещающего жителям города выходить на лед местных водоемов.

Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии Нижнего Тагила. Оно принято в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах региона.

Основными нарушителями таких запретов традиционной являются дети, поэтому управлению образования поручено провести профилактическую работу в образовательных учреждениях муниципалитета. Кроме того, разъяснительные беседы будут проведены с сотрудниками муниципальных предприятий Нижнего Тагила.

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Лед на многих водоемах Свердловской области уже стал рыхлым, его толщина не превышает 40 сантиметров, и он весь пропитался водой. Ранее профилактические беседы с гражданами в Екатеринбурге проводили инспекторы ГИМС. В весеннее время у берегов водоемов образуются полыньи, а в центре из-за рыхлости льда могут появляться промоины.

В прошлом году в Нижнем Тагиле в начале апреля провалился по лед и утонул рыбак, который ловил рыбу на Тагильском пруду.

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