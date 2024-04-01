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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Нижнем Тагиле от рук юных вандалов пострадали шесть автовладельцев

В Нижнем Тагиле подростки вскрыли шесть легковых авто за одну ночь

1 апреля 2024, 15:32
Фото: Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле от рук юных вандалов пострадали шесть автовладельцев

В ночь на 1 апреля подростки громили автомобили на улице Пархоменко. Полиция по горячим следам поймала двух юных вандалов 13-14 лет.

Жителей Нижнего Тагила 6на протяжении нескольких ночей кошмарили юные взломщики машин. Только в ночь на 1 апреля произошло шесть эпизодов, информирует паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Орудовали подростки-вандалы в районе улицы Пархоменко. Как сообщил один из подписчиков паблика, который стал очевидцем работы полиции, дети не только вскрыли, но и пытались угнать машины. Для этого они выбирали исключительно авто, которые не были оборудованы сигнализацией. Ранее, в ночь на 31 марта, эпизод со взломом также был зарегистрирован на улице Красной.

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В полиции Нижнего Тагила сообщили, что взломщики были задержаны по горячим следам. Ими оказались двое школьников, которые уже имели проблемы с законом и состоят на учете в ПДН.

Ранее автомойщик из Екатеринбурга решил прокатиться на дорогом Mercedes клиента и разбил его.

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