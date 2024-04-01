В Нижнем Тагиле подростки вскрыли шесть легковых авто за одну ночь

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Жителей Нижнего Тагила 6на протяжении нескольких ночей кошмарили юные взломщики машин. Только в ночь на 1 апреля произошло шесть эпизодов, информирует паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Орудовали подростки-вандалы в районе улицы Пархоменко. Как сообщил один из подписчиков паблика, который стал очевидцем работы полиции, дети не только вскрыли, но и пытались угнать машины. Для этого они выбирали исключительно авто, которые не были оборудованы сигнализацией. Ранее, в ночь на 31 марта, эпизод со взломом также был зарегистрирован на улице Красной.
В полиции Нижнего Тагила сообщили, что взломщики были задержаны по горячим следам. Ими оказались двое школьников, которые уже имели проблемы с законом и состоят на учете в ПДН.
Ранее автомойщик из Екатеринбурга решил прокатиться на дорогом Mercedes клиента и разбил его.