В Нижнем Тагиле подростки вскрыли шесть легковых авто за одну ночь

Орудовали подростки-вандалы в районе улицы Пархоменко. Как сообщил один из подписчиков паблика, который стал очевидцем работы полиции, дети не только вскрыли, но и пытались угнать машины. Для этого они выбирали исключительно авто, которые не были оборудованы сигнализацией. Ранее, в ночь на 31 марта, эпизод со взломом также был зарегистрирован на улице Красной.