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В Нижнем Тагиле купят 70 квартир для детей-сирот

В Нижнем Тагиле выделят более 185 млн рублей на жилье для детей-сирот

1 апреля 2024, 14:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле купят 70 квартир для детей-сирот

Жилой дом застройщик обязан сдать в эксплуатацию к 30 сентября 2025 года. Каждая квартира должна иметь площадь не менее 31 кв. м.

Сразу 70 квартир в новостройке планирует закупить администрация Нижнего Тагила для детей-сирот. На эти цели выделено 185 млн 172 тысячи рублей, говорится на сайте госзакупок.

Заявки принимают до 8 апреля, а итоги конкурса подведут 10 апреля. Жилой дом должен быть сдан не позднее 30 сентября 2025 года. Каждая квартира, предназначенная для сирот, должна иметь площадь не менее 31 кв. м. В жилом помещении застройщик должен установить двойные стеклопакеты, металлическую входную дверь, межкомнатные двери, счетчики, двухкомфорочную электроплиту. Потолки могут быть либо натяжными, либо окрашенными водоэмульсионной краской. Напольное покрытие — ламинат или линолеум.

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Кроме того, жилой дом, предназначенный для заселения детей-сирот, должен иметь хороший класс энергоэффективности (не ниже первых пяти).

Каждая квартира обойдется городскому бюджету в 2 миллиона 645 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле построили жилой дом для детей-сирот за 248,8 млн рублей.

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