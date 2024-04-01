В Нижнем Тагиле выделят более 185 млн рублей на жилье для детей-сирот

Заявки принимают до 8 апреля, а итоги конкурса подведут 10 апреля. Жилой дом должен быть сдан не позднее 30 сентября 2025 года. Каждая квартира, предназначенная для сирот, должна иметь площадь не менее 31 кв. м. В жилом помещении застройщик должен установить двойные стеклопакеты, металлическую входную дверь, межкомнатные двери, счетчики, двухкомфорочную электроплиту. Потолки могут быть либо натяжными, либо окрашенными водоэмульсионной краской. Напольное покрытие — ламинат или линолеум.