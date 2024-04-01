В России ожидают увеличение стоимости покраски автомобилей на 30%

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Раньше, чтобы изменить цвет кузова автомобиля, нужно было заплатить около 120 тысяч рублей. Сейчас эта услуга будет стоить около 180 тысяч рублей. То же самое происходит с перекраской кузовных деталей: если раньше это стоило примерно 7 тысяч рублей, то сейчас минимальная цена составит 11 тысяч рублей, пишет pravda.ru.
Также повысилась оплата труда маляров. Раньше они получали 320 рублей за 100 граммов подбора краски, а теперь это стоит от 550 рублей. Кроме того, цены на краску выросли: литр краски, который раньше стоил 1 200 рублей, теперь достигает 2 300 рублей. Шпаклевка теперь стоит от 700 до 1 300 рублей, а расходные материалы — от 80 до 130 рублей.
Причина увеличения цен на краску — ограничение поставок. В последнее время в Россию приходит контрафактная лакокрасочная продукция из Турции, которая дешевле. Однако качественная краска из Италии, Германии или США теперь доступна только через альтернативные схемы, включая параллельный импорт, что может занять до полугода ожидания.