В России ожидают увеличение стоимости покраски автомобилей на 30%

Раньше, чтобы изменить цвет кузова автомобиля, нужно было заплатить около 120 тысяч рублей. Сейчас эта услуга будет стоить около 180 тысяч рублей. То же самое происходит с перекраской кузовных деталей: если раньше это стоило примерно 7 тысяч рублей, то сейчас минимальная цена составит 11 тысяч рублей, пишет pravda.ru.