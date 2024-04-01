В Тагиле мать родила в бане, выбросила ребенка в сугроб и теперь отправится под суд

По словам мужчины, утром он пришел на дачу покормить животных, и обнаружил свою родственницу на крыльце со свертком на руках. Он укрыл ее, а затем побежал за подмогой к местному участковому. Когда мужчины прибежали на участок, они увидели, что ребенка нет. Его наши в 10 метрах в сугробе. Участковый и дед новорожденного мальчика внесли ребенка в теплое помещение и, вызвав скорую помощь, попытались его отогреть.