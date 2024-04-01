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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Нижнем Тагиле будут судить женщину, закопавшую в снег новорожденного ребенка

В Тагиле мать родила в бане, выбросила ребенка в сугроб и теперь отправится под суд

1 апреля 2024, 10:26
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле будут судить женщину, закопавшую в снег новорожденного ребенка

В поселке Свободный под Нижним Тагилом мать после родов выбросила ребенка в сугроб на даче. Новорожденный выжил благодаря своему деду.

Жительницу поселка Свободный под Нижний Тагилом будут судить за попытку убить собственного ребенка, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Драма разыгралась накануне нового года. Женщина сообщила своему мужу, что плохо себя чувствует, и что ей нужно в больницу. Вместо этого она отправилась на огород к своему свекру. Здесь в бане она самостоятельно родила ребенка. После этого женщина решила избавиться от младенца и выбросила его в сугроб.

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Как дополнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть утром 20 декабря. Мужчина сообщил, что его невестка только что родила ребенка, а затем выкинула ребенка в сугроб.

По словам мужчины, утром он пришел на дачу покормить животных, и обнаружил свою родственницу на крыльце со свертком на руках. Он укрыл ее, а затем побежал за подмогой к местному участковому. Когда мужчины прибежали на участок, они увидели, что ребенка нет. Его наши в 10 метрах в сугробе. Участковый и дед новорожденного мальчика внесли ребенка в теплое помещение и, вызвав скорую помощь, попытались его отогреть.

Медики экстренно перевезли обоих пациентов в разные лечебные учреждения. На женщину позднее завели уголовное дело. Родственники утверждают, что о ее состоянии ничего не знали, беременность она скрывала. А ее поступком была шокирована вся семья.

В Екатеринбурге невменяемый дядя напал на двухлетнюю племянницу и пытался ее задушить.

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