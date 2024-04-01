Владимир Путин помиловал трех женщин из колонии в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Все три женщины уже отпущены домой. Их истории не разглашаются. Известно, что у всех них есть дети.
Президент помиловал женщин, имеющих маленьких детей, беременных, а также женщин, родные которых сейчас на СВО и (речь о всех 52 российских женщинах, которые указаны в перечне).
Тагильские женщины из ИК-6 занимаются воспитанием более одного ребенка. У каждой по ребенку находилось в доме ребенка при ИК-6, отметили в региональном ГУФСИН.Часть малышей воспитывались в доме ребенка при колонии. То есть они были рождены уже во время отбытия срока. В ИК все эти женщины работали по ТК РФ.
Если женщины беременели, то получали отпуск. Оплачивалось это им также, как и роженицам вне тюрьм. Сейчас в тагильском доме содержатся 23 малыша. Посещают их мамы в установленные законом часы.
Ранее в екатеринбуржский заключенный из опасной группировки совершил попытки выйти из заключения досрочно.Однако у него ничего не вышло.