Владимир Путин помиловал трех женщин из колонии в Нижнем Тагиле

Тагильские женщины из ИК-6 занимаются воспитанием более одного ребенка. У каждой по ребенку находилось в доме ребенка при ИК-6, отметили в региональном ГУФСИН.Часть малышей воспитывались в доме ребенка при колонии. То есть они были рождены уже во время отбытия срока. В ИК все эти женщины работали по ТК РФ.