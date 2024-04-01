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Водитель автомобиля в Екатеринбурге пытался дать инспектору взятку 29 тысяч

Водитель автомобиля в Екатеринбурге пытался дать инспектору взятку 29 тысяч

1 апреля 2024, 09:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель попытался дать взятку инспектору ГИБДД в размере 29 тысяч рублей. Инцидент случился 24 ноября 2024 года.

Мужчину, управлявшего автомобилем Lada Granta, остановили автоинспекторы. Во время проверки документов они заподозрили, что свердловчанин в алкогольном опьянении, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы его не привлекали к ответственности за езду в пьяном виде, горожанин предложил сотрудникам ведомства деньги. После этого его сразу задержали и возбудили уголовное дело.

Теперь задержанному мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге пьяный водитель предлагал автоинспекторам 50 тысяч рублей в качестве взятки. Его задержали.

Работницу свердловской больницы задержали за взятку и увезли к месту работы на скорой
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#ГИБДД#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Автомобиль#Взятка#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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