Водитель автомобиля в Екатеринбурге пытался дать инспектору взятку 29 тысяч

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Мужчину, управлявшего автомобилем Lada Granta, остановили автоинспекторы. Во время проверки документов они заподозрили, что свердловчанин в алкогольном опьянении, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Чтобы его не привлекали к ответственности за езду в пьяном виде, горожанин предложил сотрудникам ведомства деньги. После этого его сразу задержали и возбудили уголовное дело.
Теперь задержанному мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения.
Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге пьяный водитель предлагал автоинспекторам 50 тысяч рублей в качестве взятки. Его задержали.