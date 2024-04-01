Замглавы ГУ МЧС по Москве отправили в колонию за взяточничество

Вместе с Зотовым в СИЗО был отправлен еще один государственный инспектор ГИМС Александр Калашников. Оба высокопоставленных лица проводили регистрационные действия с маломерными судами и выдавали разрешения на управление за деньги. Передача денег осуществлялась через посредника, который также будет привлечен к ответственности и в настоящее время находится под домашним арестом.