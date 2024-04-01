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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 17:31

Замглавы ГУ МЧС по Москве отправили в колонию за взяточничество

1 апреля 2024, 17:28
Сергея Зотова, бывшего заместителя главы ГУ МЧС столицы и экс-главного инспектора по маломерным судам Москвы, признали виновным в получении взятки.

Суд вынес приговор, согласно которому Зотов должен отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на протяжении 2,6 лет. Также ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает издание regions.ru.

Зотова арестовали в декабре 2022 года, после чего он находился в СИЗО в ожидании судебного разбирательства. Недавно состоялось ключевое заседание, в результате которого был вынесен приговор. Подсудимый признан виновным по пяти эпизодам получения взятки и двум эпизодам дачи взятки.

Вместе с Зотовым в СИЗО был отправлен еще один государственный инспектор ГИМС Александр Калашников. Оба высокопоставленных лица проводили регистрационные действия с маломерными судами и выдавали разрешения на управление за деньги. Передача денег осуществлялась через посредника, который также будет привлечен к ответственности и в настоящее время находится под домашним арестом.

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