Замглавы ГУ МЧС по Москве отправили в колонию за взяточничество

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Суд вынес приговор, согласно которому Зотов должен отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на протяжении 2,6 лет. Также ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает издание regions.ru.
Зотова арестовали в декабре 2022 года, после чего он находился в СИЗО в ожидании судебного разбирательства. Недавно состоялось ключевое заседание, в результате которого был вынесен приговор. Подсудимый признан виновным по пяти эпизодам получения взятки и двум эпизодам дачи взятки.
Вместе с Зотовым в СИЗО был отправлен еще один государственный инспектор ГИМС Александр Калашников. Оба высокопоставленных лица проводили регистрационные действия с маломерными судами и выдавали разрешения на управление за деньги. Передача денег осуществлялась через посредника, который также будет привлечен к ответственности и в настоящее время находится под домашним арестом.