Житель Магнитогорска задержан в Екатеринбурге за сутенерство

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Мужчину поймали в сауне, где он был вместе с привезенными им девушками. Выяснилось, что задержанный находится под подпиской о невыезде, так как в отношении него возбуждали уголовное дело за то, что он организовывал занятия проституцией.
Задержанный написал явку с повинной, но через некоторое время после этого от своих слов отказался и прекратил приходить к дознавателю, пишет «КП-Екатеринбург».
Также правоохранители выяснили, что несколько лет назад мужчина совершил разбойное нападение и был осужден на три года. Сейчас ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в Екатеринбурге сутенер, пытаясь убежать от полицейских, выпрыгнул из окна и сломал обе ноги.