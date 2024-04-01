tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Житель Магнитогорска задержан в Екатеринбурге за сутенерство

Житель Магнитогорска задержан в Екатеринбурге за сутенерство

1 апреля 2024, 06:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали 39-летнего уроженца Магнитогорска за сутенерство.

Мужчину поймали в сауне, где он был вместе с привезенными им девушками. Выяснилось, что задержанный находится под подпиской о невыезде, так как в отношении него возбуждали уголовное дело за то, что он организовывал занятия проституцией.

Задержанный написал явку с повинной, но через некоторое время после этого от своих слов отказался и прекратил приходить к дознавателю, пишет «КП-Екатеринбург».

Также правоохранители выяснили, что несколько лет назад мужчина совершил разбойное нападение и был осужден на три года. Сейчас ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге сутенер, пытаясь убежать от полицейских, выпрыгнул из окна и сломал обе ноги.

Жертва тренера ММА и сутенера из Екатеринбурга обратилась в полицию
Узнать подробнее
Читайте также:
Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчикаВ Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментамСотрудники полиции в Нижнем Тагиле накрыли наркопритон
#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Мужчина#Задержанный#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Задержан
Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
31 марта, 07:05
Розовый снег: в Нижнем Тагиле объявились убийцы собак?
30 марта, 12:40
Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции
30 марта, 13:01
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
31 марта, 06:52
12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище
31 марта, 06:46
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
29 марта, 12:11
"