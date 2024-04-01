Жители Екатеринбурга будут больше платить за отопление

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Уже с сегодняшнего дня, с 1 апреля, цена возрастет до 2419 рублей/Гкал, а с 1 июля будет еще одно подорожание — до 2685,73 рубля/Гкал. Получается, что за год рост подорожание достигнет 6,8%. Ранее цена была 2265 рублей.
Отмечается, что в среднем семья из региона расходует около 11 процентов из всех семейных средств, или 5654 рубля на оплату коммуналки.
Ранее житель свердловского поселка оставил всех соседей без отопления. Он повредил газовую трубу на своем участке.