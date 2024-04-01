tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Отопление подорожает в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга будут больше платить за отопление

1 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI

Отопление подорожает в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируется в два этапа поднять цены на тепло. Решение было согласовано РЭК.

Уже с сегодняшнего дня, с 1 апреля, цена возрастет до 2419 рублей/Гкал, а с 1 июля будет еще одно подорожание — до 2685,73 рубля/Гкал. Получается, что за год рост подорожание достигнет 6,8%. Ранее цена была 2265 рублей.

Отмечается, что в среднем семья из региона расходует около 11 процентов из всех семейных средств, или 5654 рубля на оплату коммуналки.

Ранее житель свердловского поселка оставил всех соседей без отопления. Он повредил газовую трубу на своем участке.

Каменск-Уральский на день останется без отопления
Узнать подробнее
Читайте также:
В Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи отопления в квартиреТагильчане на Вагонке останутся без горячей воды и отопления в домах и школах«Отопление отключили»: кипяток хлещет из батареи подъезда жилого дома в Первоуральске
#Экономика#Свердловская область#ЖКХ#Отопление#Подорожание#Оплата ЖКХ#Батареи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
31 марта, 07:05
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области
Сегодня, 09:21
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
31 марта, 06:52
Розовый снег: в Нижнем Тагиле объявились убийцы собак?
30 марта, 12:40
Потепление накроет Свердловскую область
Сегодня, 07:01
"