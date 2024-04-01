Жители Екатеринбурга будут больше платить за отопление

Уже с сегодняшнего дня, с 1 апреля, цена возрастет до 2419 рублей/Гкал, а с 1 июля будет еще одно подорожание — до 2685,73 рубля/Гкал. Получается, что за год рост подорожание достигнет 6,8%. Ранее цена была 2265 рублей.